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Между Тюменью и Екатеринбургом запустят ежедневную "Ласточку"

Общество, 10:31 24 ноября 2019

РЖД | Фото: РЖД

Скоростной электропоезд "Ласточка" начнет ходить между Тюменью и Екатеринбургом с 8 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Тюменского региона Свердловской железной дороги.

Маршрут № 811 из Тюмени будет отправляться в 6 часов 49 минут и прибывать в Екатеринбург через пять часов. Обратный рейс отправится в Тюмень в 17 часов 48 минут. На тюменский вокзал поезд будет прибывать в 22 часа 18 минут.

В пути "Ласточка" будет делать остановки в Тугулыме, Юшале, Талице, Ощепково, Камышлове, Еланском и Богдановиче.

Стоимость проезда составит 938 рублей. Как отмечают в РЖД, применяется график гибкого регулирования тарифов. Он опубликован на сайте РЖД в разделе "Пассажирам", "Сезонные изменения тарифов".

Также действуют все виды льгот, установленные для пассажирских поездов дальнего следования.

Добавим, что "Ласточка" – подвижной состав нового поколения, спроектированный с учетом российских климатических особенностей. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.

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# Екатеринбург - Тюмень , РЖД , электричка , электропоезд Ласточка

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