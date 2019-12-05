Тоболяки и бот-сказочник напишут продолжение "Конька-горбунка"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тоболяки и бот-сказочник напишут продолжение "Конька-горбунка" к Новому году, сообщает администрация Тобольска.

С 10 декабря на официальной странице "Новый год в сказочном городе" в социальной сети опубликуют пост "Сказка, написанная целым городом" со строками начала сказки. В течение дня под этим постом нужно написать возможные варианты развития эпизода. В конце дня бот-сказочник соберет все идеи и сложит их в один эпизод.

Каждый день до 25 декабря тоболяки и бот-сказочник продолжат писать народную сказку. По итогам конкурса среди участников выберут лучшего автора, который получит приз – электронную книгу.