Конкурс санитарных постов состоится в Тюмени

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Более 50 команд примут участие в VI открытом городском конкурсе санитарных постов им. Героя Советского Союза Марии Цукановой пройдет на базе легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12) 7 декабря, начало в 10 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени.

Конкурс проводится в четырех возрастных номинациях. Школьники 9-10 лет войдут в "оранжевую" группу, 11-12 лет – в "зеленую", 13-15 лет – в "желтую", а ребята и девчата в возрасте 16-17 лет – в "белую" группу.

Конкурсантам предстоит пройти 10 станций, на которых они покажут знания видов кровотечения, правил наложения повязки, определят признаки перелома различных частей тела, вывиха, отравления, продемонстрируют навыки оказания первой помощи во всех перечисленных ситуациях.

Участникам также необходимо знать факторы переутомления и его симптомы, уметь их устранять, действовать при признаках солнечного (теплового) удара, хорошо ориентироваться в препаратах аптечки, оказывать первую помощь при ожогах (обморожении), при остановке дыхания, знать виды утомлений и последовательно совершать действия для восстановления дыхания и сердечной деятельности. Итоги конкурса будут подведены после прохождения всеми командами всех этапов.

Победителей определят по наибольшему количеству набранных баллов в каждой возрастной номинации.