Вечный огонь зажгли в селе Большое Сорокино Тюменской области

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Вечный огонь зажгли в с. Большое Сорокино Сорокинского округа. Памятник перевели на природный газ по федеральной акции "Храним огонь Победы". Событие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитников Отечества и Году Героев в Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Это второй такой объект в Тюменской области. В следующем году также в ряде муниципалитетов планируется подключить Вечные огни к сетевому газу. По поручению президента подключение и поставка сетевого газа выполняются группой компаний "Газпром" безвозмездно", - сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Частичку Вечного огня привезли из Ишима. В церемонии зажжения участвовали ветераны и участники СВО, жители округа, юноши и девушки из "Движения первых" и "Юнармии".

"Переполняет чувство гордости за нашу великую страну, за нашу малую Родину. Сегодня мероприятие направлено на воспитание патриотизма среди подрастающего поколения, на память о наших предках - участниках Великой Отечественной войны и, конечно, на уважение наших героев - участников специальной военной операции", - уточнил глава Сорокинского округа Александр Агеев.

Напомним, в марте 2025 года к природному газу подключили Вечный огонь в с. Вагай Тюменской области. В зоне ответственности группы компаний "Газпром" более 1,9 тыс. Вечных огней и Огней памяти по всей стране.

Подробности акции размещены на специальном интернет-ресурсе "Храним огонь Победы" Вечныйогонь.рус.