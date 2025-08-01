Белые журавли поселятся около памятной стелы в Тюмени

| Фото: ТГ-канал Алексея Рагозина | Фото: ТГ-канал Алексея Рагозина

Арт-объект в виде белых журавлей дополнит мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны, в микрорайоне Плеханова в Тюмени.

Рядом расположатся новые опоры освещения, вазоны для цветов, скамейки и урны. Такой подарок городу в год 80-летия Победы сделает завод "Тюменьремдормаш", об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Рагозин.

"Вместе с руководителем управы Калининского административного округа Олегом Савчуком посетили мемориал. Олег Васильевич рассказал, что в этом году управой был проведен ремонт стелы, старая плитка на ступенях заменена на гранит. В дань уважения всем ветеранам и в память о воинах, отдавших жизнь за Отечество, мы тоже решили внести свою лепту в благоустройство этого памятного места", - рассказал он.

Напомним, ранее, ко 439-летию Тюмени предприятие подарило городу парковые качели. Их установили в зеленом уголке на пересечении ул. Льва Толстого и Луначарского.

Евгения Шевцова