Общество "Знание" опубликовало вторую серию комиксов "Эхо Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй эпизод анимационного комикса "Эхо Победы" под названием "Подвиг двадцати восьми" стал доступен для просмотра на ресурсах Общества "Знание". Проект приурочен к 80-летней годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

Второй эпизод расскажет о легендарном подвиге 28 советских солдат 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, принявших неравный бой с фашистскими войсками. Их мужество и решимость превращаются в живую легенду, воплощённую в мощном монументе, который будет вдохновлять будущие поколения.

"9 мая состоялась премьера проекта "Эхо Победы". Он появился благодаря неравнодушию большого количества людей, которые посчитали своим долгом отдать дань памяти подвигам наших предков. Подлинные истории наших героев будут представлены в увлекательном формате – в виде анимированных комиксов", – отметил первый заместитель генерального директора Общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.

Хронометраж второго эпизода составляет шесть минут. Текст закадрового голоса начитывал блогер, переводчик, публицист, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Пучков, визуальный ряд подготовлен издательством MOLOT HARDCORP, известным своими авторскими комиксами.

Первый и второй эпизоды комикса доступны к просмотру в официальном сообществе Общества "Знание" в социальной сети ВКонтакте.