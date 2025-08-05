  • 5 августа 20255.08.2025вторник
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер юго-западный

Поезд Победы прибудет в Тюменскую область 8 августа

Общество, 10:56 05 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Интерактивный передвижной музей "Поезд Победы" остановится на железнодорожном вокзале Тюмени с 8 по 10 августа.

Горожане могут посетить 10 тематических вагонов. Их наполнение посвящено отдельным событиям Великой Отечественной войны и создает максимальный эффект присутствия, сообщает информационный центр регионального правительства.

Вход сводобный, нужно только зарегистрироваться и получить билет на сайте проекта поездпобеды.рф. Количество билетов ограничено, регистрация откроется за сутки до прибытия состава. Также увидеть экспозицию можно онлайн в виде 3D-тура.

Начало экскурсий в 13 часов 30 минут, последняя группа заходит в 15 часов 20 минут, предупреждают организаторы. Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музей , Победа , поезд

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 05.08.2025На "Госуслугах" до конца 2025 года появится 70 "жизненных ситуаций"
10:56 05.08.2025Поезд Победы прибудет в Тюменскую область 8 августа
10:45 05.08.2025Для тюменских детей организуют инклюзивную караоке-дискотеку
10:34 05.08.2025300 человек собрал День обласа в Сургутском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора