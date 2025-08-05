Поезд Победы прибудет в Тюменскую область 8 августа
Интерактивный передвижной музей "Поезд Победы" остановится на железнодорожном вокзале Тюмени с 8 по 10 августа.
Горожане могут посетить 10 тематических вагонов. Их наполнение посвящено отдельным событиям Великой Отечественной войны и создает максимальный эффект присутствия, сообщает информационный центр регионального правительства.
Вход сводобный, нужно только зарегистрироваться и получить билет на сайте проекта поездпобеды.рф. Количество билетов ограничено, регистрация откроется за сутки до прибытия состава. Также увидеть экспозицию можно онлайн в виде 3D-тура.
Начало экскурсий в 13 часов 30 минут, последняя группа заходит в 15 часов 20 минут, предупреждают организаторы. Возрастное ограничение: 12+.