В Тюмень прибыл поезд-музей о Великой Отечественной войне

Общество, 17:31 08 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл на железнодорожный вокзал Тюмени 8 августа. В его составе 10 тематических вагонов, которые погружают в историю Великой Отечественной войны с эффектом полного присутствия.

Участниками события стали власти города, представители облдумы, бойцы спецоперации, поисковики, ребята из "Аванпоста", а также тюменцы.

"Четвертый год "Поезд Победы" приходит к нам в город и каждый раз он дарит множество эмоций, потому что здесь очень реалистичные экспонаты, передана хроника, дух военных лет. И этот эшелон востребован. Ежегодно у нас большое количество желающих посетить его. Это стоящий проект, позволяющий молодому поколению прикоснуться к истории, узнать о жизни нашего народа, о его подвиге. Только в подобного рода проектах получаешь возможность представить, как давалась Победа и насколько нам важно ценить подвиг каждого человека, кто ее приблизил", — обратил внимание заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

﻿

В каждом вагоне поезда-музея представлена история, где переплетены драматические события, факты, судьбы и воспоминания людей. Здесь показывают последние часы перед войной и как совсем юные мальчишки едут на фронт защищать Родину. Декорации также иллюстрируют фрагмент линии укреплений, окопов и траншей на передовой в битве за Москву. Один из вагонов описывает события, которые происходили в концлагерях, другой демонстрирует работу медиков. Кроме этого, рассказывается о вкладе науки в Победу и многое другое.

"Это было захватывающе, потому что вся экскурсия проходила в наушниках, нас сопровождали различные звуковые эффекты, даже звуки движущегося поезда были. Особенно запомнилось то, что в вагоне с баней пахло как будто мылом. Очень бы хотела побывать еще раз, это интересно", — поделилась ученица школы №27 Анна Бычкова.

﻿

Участник спецоперации Виктор Журенко считает, что необходимо создать подобный проект по СВО.

"Может быть, это будет не поезд, а что-то в виде импровизированной колонны с новой техникой, средствами ведения боевых действий. Думаю, такой проект должен состояться", — добавил он.

Передвижной музей "Поезда Победы" будет открыт для жителей и гостей города до 10 августа. Рядом с поездом работают различные выставки, военторг, областной поисковый центр, "Аванпост", "Движение первых".

"У нас тут выездная экспозиция, где, к примеру, представлены личные опознавательные знаки солдат. Это красноармейская книжка, иконки-ладанки времен Российской империи, эбонитовые медальоны с личной информацией. Есть медицинские принадлежности и многое другое. Всего 10 ящиков с артефактами", — сказал боец поискового отряда "Савояр" Данил Зайцев.

﻿

Отметим, что в первый день поезд посетили 398 человек.

Проект "Поезд Победы" реализуется творческим коллективом "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Рф, ОАО "Российские железные дороги" и ВОД "Волонтеры Победы". За время существования музея, начиная с октября 2020 года, его уже посетили свыше 1,3 млн. человек.

Виктория Макарова

# Алексей Райдер , Великая Отечественная война , поезд

