Тюменский завод подарил ко Дню города парковые качели

| Фото: из ТГ-канала Алексея Рагозина | Фото: из ТГ-канала Алексея Рагозина

Новые парковые качели появились в зеленом уголке на пересечении ул. Льва Толстого и Луначарского в Тюмени. Такой подарок жителям ко Дню города сделал завод "Тюменьремдормаш" совместно с управой Калининского окурга.

"Качели были изготовлены на нашем заводе специально для этого сквера. Они прекрасно дополнили благоустроенное озелененное пространство и быстро стали излюбленным местом для отдыха посетителей", - рассказал генеральный директор предприятия Алексей Рагозин в своем ТГ-канале.

Напомним, свой вклад в благоустройство областного центра "Тюменьремдормаш" вносит ежегодно. Так, ранее при его участии новые опоры освещения, парковые скамейки и урны появились в сквере Святителя Филофея, на аллее Молодоженов и других городских локациях.

"Это пример того, как небольшие, но значимые изменения делают жизнь в нашем любимом городе ещё лучше", - заключил Алексей Рагозин.