  • 24 июля 202524.07.2025четверг
  • USD78,4477
    EUR91,7897
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер восточный

Тюменский завод подарил ко Дню города парковые качели

Общество, 12:25 24 июля 2025

из ТГ-канала Алексея Рагозина | Фото: из ТГ-канала Алексея Рагозина

Новые парковые качели появились в зеленом уголке на пересечении ул. Льва Толстого и Луначарского в Тюмени. Такой подарок жителям ко Дню города сделал завод "Тюменьремдормаш" совместно с управой Калининского окурга.

"Качели были изготовлены на нашем заводе специально для этого сквера. Они прекрасно дополнили благоустроенное озелененное пространство и быстро стали излюбленным местом для отдыха посетителей", - рассказал генеральный директор предприятия Алексей Рагозин в своем ТГ-канале.

Напомним, свой вклад в благоустройство областного центра "Тюменьремдормаш" вносит ежегодно. Так, ранее при его участии новые опоры освещения, парковые скамейки и урны появились в сквере Святителя Филофея, на аллее Молодоженов и других городских локациях.

"Это пример того, как небольшие, но значимые изменения делают жизнь в нашем любимом городе ещё лучше", - заключил Алексей Рагозин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Алексей Рагозин , благоустройство , городская среда , Тюменьремдормаш

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 24.07.2025В Тюмени работы по капремонту домов оценивает специальная комиссия
13:31 24.07.2025Дожди и грозы придут в Тюменскую область 25 июля
13:20 24.07.2025Тюменский психолог: беречь здоровье нужно в режиме 24/7
12:58 24.07.2025Выставку городского транспорта организуют на площади у технопарка в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора