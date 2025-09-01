Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в Ярковском округе

| Фото: администрация Ярковского округа | Фото: администрация Ярковского округа

Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в д. Шатанова Ярковского округа. Из этой деревни защищать Родину ушел 81 человек, из которых домой вернулись лишь 35, рассказал глава муниципального образования Евгений Золотухин.

"В год 80-летия Победы мемориал появился в деревне Шатанова. Минутой молчания почтили память не вернувшихся с полей сражений и тех, чьими современниками нам посчастливилось быть", - уточнил глава округа.

Он и жители деревни, почетные гости выразили слова признательности героям, которые погибли, защищая свое Отечество и труженикам тыла, делавших все для поддержки фронта.