  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северный

Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в Ярковском округе

Общество, 10:40 11 сентября 2025

администрация Ярковского округа | Фото: администрация Ярковского округа

Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в д. Шатанова Ярковского округа. Из этой деревни защищать Родину ушел 81 человек, из которых домой вернулись лишь 35, рассказал глава муниципального образования Евгений Золотухин.

"В год 80-летия Победы мемориал появился в деревне Шатанова. Минутой молчания почтили память не вернувшихся с полей сражений и тех, чьими современниками нам посчастливилось быть", - уточнил глава округа.

Он и жители деревни, почетные гости выразили слова признательности героям, которые погибли, защищая свое Отечество и труженикам тыла, делавших все для поддержки фронта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , памятник , Ярковский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 11.09.2025Более 14 тысяч домов подготовят УК в Тюменской области к отопительному сезону
11:35 11.09.2025Станцию водоподготовки запустили в Упоровском районе
11:13 11.09.2025Готовность Бердюжского округа к отопительному сезону составила 98 %
10:40 11.09.2025Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в Ярковском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора