Тюменцы посадили яблони и сосны в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По 40 саженцев декоративных яблонь и сосен посадили участники эколого-патриотический проект "Зеленые сердца", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Уникальность проекта "Зеленые сердца" — в междисциплинарном подходе. Нам удалось объединить экологию, историческую память и социальную активность молодёжи. Это личные истории семей, это диалог поколений, где молодые ребята через конкретное дело отдают дань уважения подвигу своих героев, — рассказал руководитель проекта "Зеленые сердца" Матвей Самылов "МегаТюмени".

В посадке деревьев участвовали волонтёры, общественные деятели и активисты "Движения первых", а также молодые тюменцы. Каждый рассказал историю о своём герое. В будущем, рядом с деревьями разместят памятные таблички с именами защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.