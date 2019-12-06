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Рубиновцы выйдут на лед "Русской классики" в ретроформе

Спорт, 12:38 06 декабря 2019

www.hcrubin.ru

Новая форма разработана специально для тюменской "Русской классики", которая состоится на стадионе "Геолог" 22 декабря, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Тюменцы сразятся в свитерах сезона 1995-1996 годов. Он считается самым успешным в истории сибирского хоккея. Тогда "Рубин" дошел до полуфинала Кубка Межнациональной хоккейной лиги.

"Зауралье" проведет встречу в свитерах, повторяющих дизайн формы сезона 2002-2003. Он был последним в истории команды "Мостовик", предшественника современной курганской команды.

Напомним, восьмая в истории Высшей хоккейной лиги "Русская классика" состоится в Тюмени. В рамках этого проекта местный "Рубин" проведет матч регулярного чемпионата на открытом воздухе. На стадионе "Геолог" подопечные Михаила Звягина встретятся с курганским "Зауральем".

Матч начнется в 12 часов.

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# ВХЛ , Зауралье , ХК Рубин , хоккей

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