Рубиновцы выйдут на лед "Русской классики" в ретроформе

www.hcrubin.ru www.hcrubin.ru

Новая форма разработана специально для тюменской "Русской классики", которая состоится на стадионе "Геолог" 22 декабря, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Тюменцы сразятся в свитерах сезона 1995-1996 годов. Он считается самым успешным в истории сибирского хоккея. Тогда "Рубин" дошел до полуфинала Кубка Межнациональной хоккейной лиги.

"Зауралье" проведет встречу в свитерах, повторяющих дизайн формы сезона 2002-2003. Он был последним в истории команды "Мостовик", предшественника современной курганской команды.

Напомним, восьмая в истории Высшей хоккейной лиги "Русская классика" состоится в Тюмени. В рамках этого проекта местный "Рубин" проведет матч регулярного чемпионата на открытом воздухе. На стадионе "Геолог" подопечные Михаила Звягина встретятся с курганским "Зауральем".

Матч начнется в 12 часов.