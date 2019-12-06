В облдуме обсудили реализацию национальных проектов в регионе

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В Тюменской области разработаны 48 региональных проектов, обеспечивающих решение общефедеральных задач с учетом специфики области. Об этом, как сообщает пресс-служба областной думы сообщил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на встрече депутатов с представителями региональных отделений политических партий и общественных объединений, на которой обсуждалась реализация национальных проектов в регионе.

"Реализация этих проектов требует адекватного и оперативного законодательного обеспечения, что и определило роль Тюменской областной Думы", - подчеркнул он.

В 2019 году депутаты приняли ряд законов, направленных на поддержку реализации национальных проектов: продлен мораторий на повышение налоговой ставки для субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения. Изменено законодательство в сферах социальной поддержки, здравоохранения, образования, жилищных отношений, экологической безопасности.

"По этим вопросам мы взаимодействует с нашими северными коллегами в рамках работы Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, - пояснил Сергей Корепанов. - Применяется новая система депутатского контроля. Сейчас на территории области около 500 объектов и общественных инициатив, работа по которым ведется в рамках национальных проектов. За каждым из них персонально закреплены депутаты всех уровней – Государственной думы, областной думы и представительных органов местного самоуправления".

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность непосредственного участия жителей в совместной работе по реализации национальных проектов. По мнению Сергея Корепанова, органы власти и местного самоуправления стараются привлекать людей, учитывать их мнение при решении конкретных вопросов, в частности государственно-частного партнерства, проведения сходов граждан, изучения общественного мнения.

"В информировании граждан о реализации нацпроектов сложно переоценить роль общественных институтов, объединяющих тысячи наших земляков. Прошу вас подключиться к этой работе, рассказывать людям, что, как и для чего делается в регионе. Есть и обратная задача – помогать жителям области донести их мнение по конкретным вопросам до властных структур, аккумулировать, представлять и отстаивать общественные интересы", - отметил председатель Тюменской областной думы.

Встреча депутатов с представителями региональных отделений политических партий и общественных объединений показало, что в эффективности совместной работы заинтересованы все граждане, независимо от возраста, места жительства или политических предпочтений.