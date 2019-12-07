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Условный пожар потушили на автостанции в Абатском районе

Происшествия, 09:21 07 декабря 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Тренировочное пожарно-тактическое занятие на автостанции районного центра в Абатском районе провели сотрудники дежурного караула 130 пожарно-спасательной части, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В результате условного короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении кассы на первом этаже. Дежурный персонал сообщил о пожаре в экстренные службы. Прибывшие сотрудники 130 пожарно-спасательной части эвакуировали людей и материальные ценности. Пожарные приступили к ликвидации огня.

Во время пожарно-тактического занятия был проведен противопожарный инструктаж с администрацией объекта и дежурным персоналом.

Действия администрации объекта и обслуживающего персонала получили положительную оценку.

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# Абатский район , учения

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