  • 7 декабря 20197.12.2019суббота
  • USD63,7185
    EUR70,7594
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Жителя Голышмановского округа задержали за кражу силоса

Происшествия, 15:33 07 декабря 2019

УМВД по Тюмени | Фото: УМВД по Тюмени

Подозреваемого в краже трех тонн силоса задержали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Голышмановский", сообщает УМВД России по Тюменской области.

О краже в дежурную часть сообщил представитель сельскохозяйственного предприятия. Сумма причиненного ущерба составила более 13 тыс.рублей

Подозреваемым оказался житель округа 1998 года рождения. В день совершения преступления он ехал со своим знакомым к другу в поселок, чтобы помочь в перевозе пиломатериала. Увидев заготовленный силос в поле, селянин загрузил его в тракторную телегу и уехал, но был остановлен работником фермы.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По словам подозреваемого, краденое он планировал использовать для корма скота. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК России "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:33 07.12.2019Жителя Голышмановского округа задержали за кражу силоса
13:08 07.12.2019Шесть машин столкнулись на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
12:16 07.12.2019В ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадал пассажир
09:21 07.12.2019Условный пожар потушили на автостанции в Абатском районе