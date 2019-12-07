Жителя Голышмановского округа задержали за кражу силоса

| Фото: УМВД по Тюмени | Фото: УМВД по Тюмени

Подозреваемого в краже трех тонн силоса задержали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Голышмановский", сообщает УМВД России по Тюменской области.

О краже в дежурную часть сообщил представитель сельскохозяйственного предприятия. Сумма причиненного ущерба составила более 13 тыс.рублей

Подозреваемым оказался житель округа 1998 года рождения. В день совершения преступления он ехал со своим знакомым к другу в поселок, чтобы помочь в перевозе пиломатериала. Увидев заготовленный силос в поле, селянин загрузил его в тракторную телегу и уехал, но был остановлен работником фермы.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По словам подозреваемого, краденое он планировал использовать для корма скота. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК России "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.