Московские эксперты высоко оценили уровень онкологической помощи в регионе

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Эксперты высоко оценили уровень оказания онкологической помощи в тюменском регионе. Областной центр посетила делегация специалистов Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина, сообщает "Медицинский город".

"Если говорить прицельно о системе онкологической помощи, реализованной в Тюменской области, то стоит отметить высокий уровень организации диагностики. Имеется все необходимое оборудование, на достаточно высоком уровне представлено обеспечение кадрами", - отметил ведущий специалист по работе с регионами НМИЦ Андрей Криницын.

Специалисты отметили реализованную в регионе систему раннего выявления онкологических заболеваний. Комплексный анализ медицинской документации всех клинических подразделений показал высокий уровень ее ведения, в том числе, отсутствие бумажного документооборота.

По итогам визита специалисты НМИЦ вынесут свое экспертное мнение об уровне оказания онкологической помощи в области. Уже сейчас эксперты с уверенностью говорят о том, что много из того, что Тюменская область уже реализовала достойно для передачи опыта в другие регионы.