Ограничения для негабаритного транспорта сняли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: группа Росавтодора во "ВКонтакте": https://vk.com/rosavtodor | Фото: группа Росавтодора во "ВКонтакте": https://vk.com/rosavtodor

На трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск сняли ограничения для негабаритного транспорта, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Напомним, с апреля 2019 года на автодороге федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск были введены временные ограничения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3 м. В частности, ограничения действовали на 580 км (мост через реку Большой Салым).

На сегодня все ограничения сняты. Движение осуществляется в штатном режиме.