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Ограничения для негабаритного транспорта сняли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Общество, 11:16 10 декабря 2019

группа Росавтодора во "ВКонтакте": https://vk.com/rosavtodor | Фото: группа Росавтодора во "ВКонтакте": https://vk.com/rosavtodor

На трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск сняли ограничения для негабаритного транспорта, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Напомним, с апреля 2019 года на автодороге федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск были введены временные ограничения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3 м. В частности, ограничения действовали на 580 км (мост через реку Большой Салым).

На сегодня все ограничения сняты. Движение осуществляется в штатном режиме.

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# дорожное движение , Тюмень - Ханты-Мансийск , Уралуправтодор

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