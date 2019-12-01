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Лидеры проекта "Политическая кухня" войдут в общественную молодежную палату Тюменской области

Общество, 18:45 11 декабря 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Анна Петренко стала победителем проекта "Политическая кухня". Кроме нее по итогам конкурса в состав молодежной палаты VII созыва при Тюменской областной думе войдут Никита Манзя, Никита Черпинский и Глеб Шустов. Награждение призеров состоялось на заседании молодежного парламента 11 декабря, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Поздравляя молодых людей первый заместитель председателя думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, отметил важность не только победы, но участия в "Политической кухне". "Вы приобрели новые знания, получили организаторские навыки, учились работать в команде. Все это пригодится вам в жизни", - сказал он.

Кроме возможности работать в молодежной палате победительница получила поездку в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

Добавим, из 20 лучших конкурсантов после двух недель занятий в финал прошли 10. Лидеров проекта определили по итогам участия в дебатах, где аргументировали свою позицию "за" и "против" по актуальным вопросам.

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# Андрей Артюхов , Общественная молодежная палата

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