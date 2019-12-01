Пять руководителей тюменских предприятий удостоены знака "За достижения в области качества"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять руководителей тюменских предприятий-участников Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" получили почетные знаки "За достижения в области качества" от заместителя губернатора Андрея Пантелеева.

Для предприятия конкурсная награда – важный для всего коллектива момент, когда награждают не только предприятие, но и самих сотрудников, убежден замглавы региона. Так, в 2019 году всероссийским знаком качества награждены пять руководителей и 41 специалист предприятия. Андрей Пантелеев заявил, что достижения тюменских предприятий на федеральном уровне повышает престиж области.

"Для меня это ежегодное мероприятие походит на новогоднюю историю, когда мы собираемся и поздравляем друг друга, звучат аплодисменты и мы получаем здесь большой энергетический заряд перед последним рывком уходящего года. Каждый из вас является партнером в этой истории, как в развитии текущих бизнес-проектов, так и в реализации новых. Уверен, что в следующем году мы с вами увидим новые перспективы, сможем еще крепче объединить усилия и показать всей стране и зарубежью все, чем славен регион. Желаю вам разделить радость с коллективом, поделиться радостью с домашними, всех с наступающим Новым годом!" – поздравил он.

Награды вручили генеральному директору Центра профессионального образования "Акцент" Александру Быстрицкому, директору Ишимского мясокомбината Ивану Рыбакову, генеральному директору ООО "СибСтрой-Экология" Рустаму Утешеву, генеральному директору научно-производственного предприятия "Сибтехноцентр" Юрию Князеву, генеральному директору ООО "Тюмень прибор" Радику Закирову.

"Конкурс показывает всю мощь, энергию, возможности – весь потенциал предприятий Тюменской области. Правильно сказал замгубернатора: лишь в коллаборации предприятия и власти мы можем получить большой взрыв роста, не только каждого отдельного предприятия, но и во всех отраслях", – считает Радик Закиров.

Напомним, во Всероссийском конкурсе в 2019 году приняли участие 44 предприятия региона, которые предоставили 71 наименование товаров, изделий производственно-технического назначения, художественных промыслов и услуг. По итогам конкурсная комиссия в Москве объявила лауреатами-победителями 21 предприятие Тюменской области.

Ирина Ромашкина