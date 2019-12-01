Тюменские парашютисты вошли в тройку лидеров на Кубке России

| Фото: Федерации парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерации парашютного спорта Тюменской области

Третье место заняла сборная Тюменской области по парашютному спорту в дисциплине "Пара-Ски" на Кубке России, который прошел на горнолыжном комплексе "Солнечная долина" в Миассе Челябинской области. Тюменцы повторили успех чемпионата России - в Красноярске после Универсиады в этом виде спорта были бронзовыми призерами.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель Федерации парашютного спорта Тюменской области, мастер спорта, участник сборной России по пара-ски Евгений Иванов.

Всего в пара-ски Кубка России участвовали шесть команд из разных областей.

"В Кубке России участвуем регулярно. Спортсмены опытные: Сергей Русаков – мастер спорта международного класса по парашютному спорту, Максим Фадеев – мастер спорта России, Геннадий Анашин – кмс, - говорит Евгений Иванов. - Пара-ски появился благодаря альпийским горноспасателям. Они попадали в труднодоступные места следующим образом: приземлялись на парашюте и уже на лыжах по склонам гор добирались на место ЧС. Российская команда неоднократно становилась чемпионами мира в этой дисциплине".

Во время проведения Кубка России по парашютному спорту на аэродроме ДОСААФ "Калачёво" прошли Всероссийские соревнования на точность приземления "Кубок восьми". Тюменскую область представляла команда "Уват" из Уватского района - Евгений Иванов, Александр Давидович, Евгений Жевагин и Станислав Сметанин. Им удалось стать вторыми среди команд из 12 регионов страны.

"Команда "Уват" - клуб "Высота" - серьезные спортсмены. Всегда в призерах на России по классическим дисциплинам и не только. Их хорошо поддерживает администрация района, молодежи много. Клуб весьма перспективный. И руководители – опытные летчики, все проблемы знают изнутри", - отметил Евгений Иванов.

У тюменских парашютистов недавно появилась возможность заниматься бесплатно на базе Центра "Воронинские горки". С 17 декабря здесь спортсмены начнут отрабатывать элементы горного слалома. Мастерство прыжков с парашютом они традиционно отрабатывают на аэродромах Ялуторовска и Увата.

По словам председателя федерации, в планах – активно включиться в работу по привлечению грантовых средств. Сделать парашютный спорт привлекательным для молодежи - задача опытных спортсменов.

На сегодняшний день в региональную федерацию входят 45 человек, которые занимаются парашютным спортом в Тюмени, Ялуторовске, Увате, Тобольске и Ишиме. В календаре соревнований у парашютистов первые в 2020 году региональные соревнования пройдут на территории Воронинских горок и в Ялуторовске в феврале.

Анжела Лебедева