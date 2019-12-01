В Тюмени на дорогах пройдут проверки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по противодействию пьяному вождению проведут тюменские инспекторы ДПС 14 и 15 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Наряды будут нести службу в тех местах, где совершались ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Кроме того, пройдут рейды на дорогах, по которым водители объезжают центральные магистрали и посты ДПС.

В 2019 году на дорогах региона сотрудники отстранили от управления транспортом 7 тыс. 713 нетрезвых водителей.