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Нетрезвая тюменка за рулем Opel Astra въехала в бетонный блок

Происшествия, 13:35 16 декабря 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Нетрезвая тюменка спровоцировала аварию на ул. Мельникайте в ночь 16 декабря. Opel Astra, которым управляла 27-летняя девушка, въехал в бетонный блок. Показания алкотестера водителя составили 1,12 мг. По предварительным данным, водитель иномарки получила травму руки, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В 11 ДТП на дорогах Тюменской области в минувшие выходные дни пострадали 13 человек.

15 декабря на перекрестке улиц Пархоменко и Калинина в Тюмени столкнулись Infiniti и LADA Samara. По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил отечественный автомобиль. В ДТП получили травмы водитель "Лады", у него перелом коленной чашечки, его пассажир получил перелом предплечья. Обстоятельства этой аварии выясняются.

В 17 часов 15 декабря на ул. Избышева KIA Сeed сбил 20-летнего тюменца. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Молодой человек переходил проезжую часть на зеленый сигнал, когда автомобилист выехал на встречную полосу дороги. Пешеход получил травмы.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяный водитель

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