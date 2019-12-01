В Тюменской области ликвидировали 325 свалок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

325 свалок общей площадью около 68 га, где было более 220 тыс. куб. м отходов ликвидировали в Тюменской области с начала 2019 года. Мусорные полигоны размещались в Тюмени, Тобольске, Голышмановском городском округе и семи районах юга области, рассказала в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина.

Работы по ликвидации ведутся еще на 124 свалках в Тюмени, Заводоуковском городском округе и шести районах области.

"Это достаточно высокий темп. Все, а это чуть более тысячи свалок, которые зарегистрированы на 1 января 2019 года, в ближайшие три года ликвидируют", - пояснила Жанна Злобина.

Разработан проект рекультивации с устройством дегозации свалки отходов вблизи д. Посохова в районе Московского тракта Тюменского района. Получена государственная экспертиза, заключение контракта запланировано на начало 2020 года, после этого начнется сам процесс рекультивации, рассчитанный до конца 2021 года.

Ведется проектирование рекультивации земельного участка со свалкой на 9 км Велижанского тракта. Предварительные изыскания уже провели, подана заявка на включение этого объекта в национальный проект "Экология" с привлечением на рекультивацию федеральных средств.

По словам директора регионального департамента недропользования и экологии, по программе "Недропользование и охрана окружающей среды" проводятся мероприятия для организации весового контроля на всех 16 полигонах ТКО в регионе. На оснащение их весами из бюджета выделили 16 млн рублей. "Раньше масса определяли приблизительно (по накопленному объему), сейчас можно четко понимать, какая масса отходов образуется. В ближайшие дни примут пять весов, остальные 11 обустроят до конца года", - пояснила Жанна Злобина.

Другим направлением работы, начатой с переходом на новую систему, является установка контейнеров для сбора ТКО от населения. Из областного бюджета выделены средства на обустройство 3 тыс. 665 контейнерных площадок. Завершены работы на 2 тыс. 174 площадках в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском и Голышмановском городских округах и в 12 районах области. Около 6 тыс. площадок обустроят в ближайшие два года.

Если на начало 2019 года в области начитывалось около 20 тыс. контейнеров, то до конца года их станет порядка 30 тыс.

На мероприятия государственной программы "Недропользование и охрана окружающей среды" в 2019 году в регионе израсходовано более 900 млн рублей, это предварительные данные.

Ирина Кургузова