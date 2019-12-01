В муниципалитетах Тюменской области появятся новые дома культуры

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Новые культурно-досуговые центры на 500 посадочных мест появятся в Ишиме и в п. Московский Тюменского района. Строительство зданий уже началось.

Об этом заявила директор областного департамента культуры Елена Майер на заседании Общественной палаты Тюменской области.

Также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового дома культуры в селе Большое Сорокино Сорокинского района со зрительным залом на 300 посадочных мест.

Елена Майер отметила, что строительство учреждений культуры ведется в рамках проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура", который включает в себя мероприятия по модернизации уже существующих учреждений, строительству новых и оснащению их оборудованием и инструментами.

"Совместно с Главным управлением строительства Тюменской области мы также ведем разработку проектно-сметной документации на строительство типовых учреждений культуры на 100 и на 150 посадочных мест, которые в будущем будут строить в муниципалитетах региона", - добавила Елена Майер.

Не остаются без внимания и сельские поселения, где проживает небольшое количество жителей. Для этого в Тюменской области приобретено 13 передвижных культурных комплексов – автоклубов. Три из них базируются на автомобиле КАМАЗ, имеют трансформируемую сцену и базируются в Викуловском, Вагайском и Ишимском районах.

"Мы дальше будем приобретать такие комплексы, но важная задача муниципалитетов - обеспечить безостановочный график использования этих комплексов, чтобы они максимально эффективно использовали свой ресурс", - добавила директор департамента культуры.

Любовь Голышева