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В деревни Тобольского района пришел скоростной интернет

Общество, 10:11 25 декабря 2019

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Скоростной интернет пришел в деревни Ломаево и Башкова Тобольского района Тюменской области, сообщает "Ростелеком".

Сельчане получили доступ к интернету на скорости более 100 Мбит/с. Модернизированные сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи — это интерактивное телевидение, технологии умного дома и камеры домашнего видеонаблюдения.

Обновленная инфраструктура связи заработала для жителей деревни Ломаево, проживающих по улицам Центральная, Попова, Новая, Закарпатская, Новоселов – всего охвачено 130 домов, а в Башкова - порядка 100 домов по улицам Береговая, Мелиораторов, Дорожников, Строителей, Набережная.

Благодаря инновационной технологии "оптика в квартиру" каждый пользователь получает персональный высокоскоростной канал связи, на работу которого не влияет общая нагрузка на сеть. Это обеспечивает качество и стабильность сигнала.

"Сегодня интернетом начинают пользоваться чуть ли не с раннего возраста - дети смотрят мультики, школьники изучают программы. Предоставление телекоммуникационных услуг по "оптике" максимально сотрет границы "цифрового неравенства" - проблемы, столь актуальной для жителей, отдаленных от областного центра населенных пунктов", - отметил глава Тобольского муниципального района Юрий Батт.

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# Интернет , Ростелеком , Тобольский район

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