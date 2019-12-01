Иван Квитка: важно создавать условия для творческого развития детей

| Фото: ТРО всероссийской партии "Единая Россия" | Фото: ТРО всероссийской партии "Единая Россия"

Праздничный концерт "Да здравствует рояль!" состоялся в районном Доме культуры пос. Бердюжье 23 декабря, сообщает Тюменское региональное отделение всероссийской партии "Единая Россия".

Жителям Бердюжского района представили новый музыкальный инструмент - рояль. На концерте прозвучали произведения золотой классики фортепианной и вокальной музыки в исполнении артистов тюменской филармонии. Солистка Эльвира Саниевская представила слушателям романсы и арии из опер под аккомпанемент нового музыкального инструмента.

"Важно создавать условия для самореализации и раскрытия талантов подрастающего поколения, в том числе на базе районных домов культуры. Есть много положительных примеров одаренных людей из сельской местности, которые стали известными далеко за пределами малой родины. Сегодня у ребят из Бердюжья появилась возможность оттачивать свои умения игры на рояле на большой сцене. Кроме того, сейчас с камерными концертами в район смогут приезжать артисты различного уровня", - сказал депутат Государственной думы Иван Квитка.

Инициатором покупки рояля стала ветеран труда, заслуженный педагог районной детской школы искусств "Гармония" Эльвира Авдеенко.

"В сентябре наш педагогический коллектив обратился к Ивану Ивановичу Квитке с просьбой приобрести профессиональное фортепьяно для концертного исполнительства. Талантливым детям, получающим музыкальное образование, было недостаточно инструментов, которыми располагала школа. Идею приобретения нового рояля поддержали на всех уровнях и создали условия для активной концертной деятельности в Бердюжье", – подчеркнула она.

Накануне торжественного мероприятия лауреат международных конкурсов Наталья Гетьман (фортепиано) провела мастер-классы для учеников музыкальной школы.

"Получили много положительных откликов от жителей района, от детей их родителей. Считаю, это направление нужно развивать, популяризировать. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры необходимо для повышения качества жизни в муниципалитетах области. Благодаря искусству люди получают возможность совершенствоваться, духовно развиваться", – отметил Квитка.

Напомним, что по ежегодному рейтингу Министерства культуры Российской Федерации Тюменская область впервые вошла в Топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры.