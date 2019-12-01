Многодетную семью с приемными детьми из Успенки поздравили с Новым годом

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

С Новым годом 65-летнюю пенсионерку из села Успенка Елизавету Чернову и ее семью поздравили члены двух первичных отделений "Единой России", сообщает Тюменское региональное отделение партии.

Женщина воспитывает приемных мальчиков, сейчас с ней живут пятеро детей, остальные учатся в других городах. Все дети – социальные сироты, Елизавета Чернова взяла ребят на попечение из Успенского детского дома. Партийцы не первый раз оказывают помощь женщине и ее семье.

Дед Мороз и Снегурочка поиграли с мальчишками, водили хоровод, а представитель Клуба ветеранов тюменского бокса Михаил Вожлаков показал мастер-класс на турнике. Ребята не скрывали радости и были благодарны за внимание. Партийцы вручили семье сладкие подарки и фрукты.

"Новый год – это волшебный праздник, это волшебство вдохновляет нас на чудеса. И взрослым, и детям – всем хочется видеть сказку. Эту сказку, это новогоднее настроение мы сегодня и постарались передать ребятам и Елизавете Яковлевне", – рассказал член первичного отделения № 247 Владимир Маргарян.

Брать детей на воспитание женщина начала 18 лет назад, после смерти мужа. Среди воспитанников бабы Лизы – так Елизавету Чернову называют приемные дети – бывшие трудные подростки и тяжелые инвалиды.

"Пускай у меня и у самой есть проблемы со здоровьем – гипертония дает о себе знать, и в школу вызывают частенько, но я очень рада, что у меня есть мои ребятки", – сказала женщина.

У семьи есть подсобное хозяйство, свой огород, у каждого из ребят свои обязанности. К труду приучены все дети, даже те, у кого проблемы со здоровьем. Заготовки на зиму делают всей семьей. Все ребята знают, что двери дома бабы Лизы для них будут открыты всегда.