Многодетную семью с приемными детьми из Успенки поздравили с Новым годом
С Новым годом 65-летнюю пенсионерку из села Успенка Елизавету Чернову и ее семью поздравили члены двух первичных отделений "Единой России", сообщает Тюменское региональное отделение партии.
Женщина воспитывает приемных мальчиков, сейчас с ней живут пятеро детей, остальные учатся в других городах. Все дети – социальные сироты, Елизавета Чернова взяла ребят на попечение из Успенского детского дома. Партийцы не первый раз оказывают помощь женщине и ее семье.
Дед Мороз и Снегурочка поиграли с мальчишками, водили хоровод, а представитель Клуба ветеранов тюменского бокса Михаил Вожлаков показал мастер-класс на турнике. Ребята не скрывали радости и были благодарны за внимание. Партийцы вручили семье сладкие подарки и фрукты.
"Новый год – это волшебный праздник, это волшебство вдохновляет нас на чудеса. И взрослым, и детям – всем хочется видеть сказку. Эту сказку, это новогоднее настроение мы сегодня и постарались передать ребятам и Елизавете Яковлевне", – рассказал член первичного отделения № 247 Владимир Маргарян.
Брать детей на воспитание женщина начала 18 лет назад, после смерти мужа. Среди воспитанников бабы Лизы – так Елизавету Чернову называют приемные дети – бывшие трудные подростки и тяжелые инвалиды.
"Пускай у меня и у самой есть проблемы со здоровьем – гипертония дает о себе знать, и в школу вызывают частенько, но я очень рада, что у меня есть мои ребятки", – сказала женщина.
У семьи есть подсобное хозяйство, свой огород, у каждого из ребят свои обязанности. К труду приучены все дети, даже те, у кого проблемы со здоровьем. Заготовки на зиму делают всей семьей. Все ребята знают, что двери дома бабы Лизы для них будут открыты всегда.