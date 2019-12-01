Ликвидация пожара в лечебно-исправительном учреждении в Тюмени продолжается

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 огнеборцев задействовали в тушении пожара, который вспыхнул на территории лечебно-исправительного учреждения №19 на ул. Бабарынка в Тюмени 25 декабря.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области, пламя охватило спортивный зал для сотрудников исправительного учреждения в 12 часов 3 минуты. В ведомстве отмечают, что данный объект расположен не на режимной территории, где находятся осужденные. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Из зданий, которые расположены неподалеку от места пожара, - общежития для сотрудников исправительного учреждения и помещения штаба — эвакуировали 56 человек.

"Всего в тушении огня задействованы 63 человека личного состава МЧС и 24 единицы спецтехники. В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет. Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает, так как жилые отряды находятся в отдалении от очага пожара", — добавили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

На месте дежурят медики. "Вызов поступил в 12 часов шесть минут. Бригада скорой помощи прибыла в 12 часов 17 минут. Обращений за медицинской помощью не было, пострадавших нет. Дежурство продолжается", — рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Инна Пахомова