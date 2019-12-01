Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Возбуждено уголовное дело по по факту гибели двух мужчин в жилом доме по ул. Олега Кошевого Тюмени 24 декабря, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, на третьем этаже жилого дома, в котором хозяева сдавали комнаты, произошло возгорание. На момент пожара в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения пожара на первом этаже были обнаружены тела двух мужчин. Остальным жильцам удалось спастись, троим была оказана медицинская помощь.

В настоящее время следователи устанавливают личности погибших, также проведены осмотры места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.