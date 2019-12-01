Daewoo Nexia сгорел на улице Свердлова в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС Тюменской области (архив)

Автомобиль Daewoo Nexia сгорел на ул. Свердлова, 20а в Тюмени 26 декабря.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о случившемся поступило в 17 часов 32 минуты.

Первое подразделение прибыло в 17 часов 40 минут. Открытое горение ликвидировали в 17 часов 46 минут. Полная ликвидация прошла в 17 часов 53 минуты.

Пламя повредило машину по всей площади. В тушении огня задействовали две единицы техники, шесть человек личного состава.

Пожарные спасли припаркованные рядом автомобили. Причиной пожара послужила вспышка паров бензина.

Инна Пахомова