ФК "Тюмень" проведет три сбора

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Три сбора проведут футболисты "Тюмени" перед возобновлением ОЛИМП-Первенства России среди команд ПФЛ в группе "Урал-Приволжье", сообщает пресс-служба команды.

Спортсмены выйдут из отпуска в конце второго месяца зимы. Сибиряки соберутся 30 января недалеко от побережья Черного моря – в новороссийском селе Абрау-Дюрсо. Первый сбор продлится до 13 февраля.

После этого футболисты получат недельный отдых и вновь соберутся 20 февраля в турецкой Анталье. На берегу Средиземного моря тюменцы будут готовиться к продолжению сезона до 5 марта.

Заключительный сбор сибирская команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ.

Возобновится первенство страны 7 апреля. "Тюмень" в этот день на своем стадионе "Геолог" примет пермскую "Звезду".