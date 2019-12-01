Имущество на десять миллионов рублей спасли огнеборцы под Тюменью

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Здание торгового центра и жилой дом на сумму 10 млн рублей спасли тюменские пожарные во время тушения трехэтажного магазина в с. Червишево 29 декабря.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, сообщение о пожаре на ул. Строителей, 6а поступило в 17 часов 52 минуты.

На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны Тюменского района и Тюмени. В тушении задействовали 17 единиц техники и 47 сотрудников МЧС России. Всего к ликвидации ЧП привлекались 67 человек и 23 единицы техники. Речь идет об отдельных постах пожарной охраны, экстренных службах, работали два звена газодымозащиты.

"Так как район безводный, работали на подвозной воде и также прокладывали магистральную линию от пожарного гидранта на расстоянии двести метров. А подвозной водой заправлялись на расстоянии километра от места происшествия. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь, но ликвидация заняла достаточное время. С открытым горением справились в начале девятого часа вечера", — добавил Александр Зубарев.

Ущерб устанавливается. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила около 900 кв. м.

Инна Пахомова