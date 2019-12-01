Роспотребнадзор дал рекомендации о сроках годности салатов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несоблюдение правил хранения салатов может стать причиной тяжелого пищевого отравления, предупреждает Роспотребнадзор.

В качестве заправки в салатах часто используется майонез или другие соусы, что ускоряет процессы размножения микробов. Это скоропортящийся пищевой продукт, который рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС.

Блюдо из сырых овощей или фруктов, салаты и винегреты могут храниться 18 часов, после заправки – только 12. Столько же могут храниться салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей.

Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки могут храниться только шесть часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей – 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Заправленный салат не должен стоять всю ночь на новогоднем столе, лучше убрать его в холодильник.