Около пятидесяти миллионов рублей в виде субсидий получат региональные НКО

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Субсидии на сумму около 50 млн рублей планируется передать социально ориентированным некоммерческим организациям региона в 2020 году.

Их будут выделять по постановлению регионального правительства "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Тюменской области социально ориентированным некоммерческим организациям", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

График проведения конкурсных процедур для СО НКО определен, ознакомиться с ним можно здесь.

Объявления о проведении конкурсов будут размещаться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в рубрике "Поддержка СО НКО" не позднее чем за три рабочих дня до начала срока приема заявок.