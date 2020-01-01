В селе Стрехнино после капитального ремонта открылся Дворец культуры

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Дворец культуры открылся в селе Стрехнино после капитального ремонта, выполненного в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает областной департамент культуры.

В 2020 году Дворцу культуры исполняется 50 лет с момента создания. В новый год здание войдет в обновленном состоянии - выполнены работы по ремонту кровли и облицовке фасада здания, ремонту инженерных сетей и коммуникаций, ремонту внутренней отделки помещений и благоустройству прилегающей территории. Для оснащения районного Дворца культуры приобретены современное киноконцертное оборудование, мебель, компьютерная и офисная техника.

Концертная программа, посвященная торжественному открытию учреждения и наступающему новогоднему празднику, получилась зрелищной и запоминающейся. Зал был полон детьми и родителями. Яркие номера зрителям подарили вокальный ансамбль "Калинушка, образцовый любительский коллектив эстрадного танца "Плюс", детский вокальный ансамбль "Созвездие" и другие коллективы. Всего во Дворце культуры в 28 клубных формированиях занимаются более 800 человек.