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В селе Стрехнино после капитального ремонта открылся Дворец культуры

Общество, 16:17 01 января 2020

https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Дворец культуры открылся в селе Стрехнино после капитального ремонта, выполненного в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает областной департамент культуры.

В 2020 году Дворцу культуры исполняется 50 лет с момента создания. В новый год здание войдет в обновленном состоянии - выполнены работы по ремонту кровли и облицовке фасада здания, ремонту инженерных сетей и коммуникаций, ремонту внутренней отделки помещений и благоустройству прилегающей территории. Для оснащения районного Дворца культуры приобретены современное киноконцертное оборудование, мебель, компьютерная и офисная техника.

Концертная программа, посвященная торжественному открытию учреждения и наступающему новогоднему празднику, получилась зрелищной и запоминающейся. Зал был полон детьми и родителями. Яркие номера зрителям подарили вокальный ансамбль "Калинушка, образцовый любительский коллектив эстрадного танца "Плюс", детский вокальный ансамбль "Созвездие" и другие коллективы. Всего во Дворце культуры в 28 клубных формированиях занимаются более 800 человек.

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# Дворец культуры , капремонт

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