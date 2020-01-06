Строительство двух новых школ в Тюмени начнется в 2020 году

Новая школа в Казарово (Тюмень) | Фото: ГУС Тюменской области Новая школа в Казарово (Тюмень) | Фото: ГУС Тюменской области

Строительство школ в микрорайонах Тура и Ново-Патрушево начнется в Тюмени в 2020 году. Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, в эксплуатацию эти учебные заведения введут в 2021 году.

Всего в регионе в 2020 году начнут строить десять школ: в микрорайоне Молодежный деревни Ушаково запланировано строительство школы на 360 учебных мест, в деревне Хмелева Тобольского района будет заложена школа на 60 учебных мест.

Еще шесть объектов - в Вагайском, Нижнетавдинском, Ялуторовском и Тобольском районах - будут построены в 2020 году по программе замены деревянных школ.

Напомним, что в 2019 году, в рамках реализации программы по замене деревянных школ, началось строительство школы в Казарово . Школы на 1 тыс. 200 учебных мест уже возводятся в микрорайоне Европейский, в районе ЖК "Звездный городок" и в районе улиц Зелинского-Менделеева.