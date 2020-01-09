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Двадцать восемь малышей родилось в ишимской больнице в январские дни

Общество, 15:19 09 января 2020

Ишимская областная больница | Фото: Ишимская областная больница

28 малышей, 19 девочек и девять мальчиков, появились на свет в ишимском перинатальном центре с начала января 2020 года, что на два ребенка больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает ишимская областная больница №4.

Первый новорожденный родился 1 января в дер. Нерпино Ишимского района. Это второй ребенок в семье, девочка. Всего в первый день года родилось четыре ребенка.

По словам заведующего станцией скорой медицинской помощью Виктора Щербакова, новогодние каникулы для врачей и фельдшеров скорой прошли относительно спокойно. Чаще всего приходилось оказывать помощь людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. После нарушения диеты обострились холециститы, панкреатиты и другие болезни. Не меньше было вызовов и к лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Дважды приходилось оказывать медицинскую помощь детям с ожогами. Десятимесячный ребенок, по словам мамы, вылил на себя стакан кипятка. Обожжено 35 % тела. Пятилетний малыш получил химический ожог ягодиц от купания в перманганате калия высокой концентрации.

Трое мужчин получили отморожения различной степени тяжести. Двое накануне нового года обратились за медицинской помощью с отморожением кистей рук, один был госпитализирован в хирургическое отделение, другой отправлен на домашнее лечение. С поверхностным отморожением тела уже 1 января в приемное отделение обратился еще один мужчина 1946 года рождения. Ему оказана медицинская помощь, пациент переведен на амбулаторное лечение.

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# больница , Ишим , новорожденные , статистика

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