В тобольском кванториуме проходят инженерные каникулы

| Фото: Детский технопарк "Кванториум Тобольск" во ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум Тобольск" во ВКонтакте

Более 30 человек принимают участие в инженерных каникулах "UniorKвант" в тобольском кванториуме.

Как рассказали в детском технопарке "Кванториум-Тобольск", мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения писателя-фантаста Айзека Азимова и проходит под девизом "Вчера фантастика, сегодня - реальность".

За четыре дня школьники от 12 до 15 лет в каждом кванториуме разрабатывают собственные проекты на заданную тему. Например, участники аэроквантума - проект дрона-доставщика, так как в произведениях Азимова дрон является повседневным помощником.

Защита проектов состоится 12 января в мультимедийном зале детского технопарка "Кванториум-Тобольск". Лучшие проекты кванторианцев будут отмечены дипломами и подарками.

Евгений Новосёлов