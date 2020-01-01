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В тобольском кванториуме проходят инженерные каникулы

Общество, 18:20 10 января 2020

Детский технопарк "Кванториум Тобольск" во ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум Тобольск" во ВКонтакте

Более 30 человек принимают участие в инженерных каникулах "UniorKвант" в тобольском кванториуме.

Как рассказали в детском технопарке "Кванториум-Тобольск", мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения писателя-фантаста Айзека Азимова и проходит под девизом "Вчера фантастика, сегодня - реальность".

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За четыре дня школьники от 12 до 15 лет в каждом кванториуме разрабатывают собственные проекты на заданную тему. Например, участники аэроквантума - проект дрона-доставщика, так как в произведениях Азимова дрон является повседневным помощником.

Защита проектов состоится 12 января в мультимедийном зале детского технопарка "Кванториум-Тобольск". Лучшие проекты кванторианцев будут отмечены дипломами и подарками.

Евгений Новосёлов

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# кванториум , Тобольск

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