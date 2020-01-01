Три новых улицы появились в Тюмени

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Улицы Павла Никольского, Стройотрядовская и Надира Сагдеева появились в Тюмени, сообщает городская администрация.

Распоряжения о присвоении названий безымянным элементам улично-дорожной сети на территории планировочных районов № 7 "Гилевский" и № 2 "Тарманский" подписано в местной администрации.

С предложением назвать улицу Стройотрядовской выступило Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

Надир Сагдеев, в честь которого названа еще одна улица, родился в Матмасах в 1971 году. Он работал водителем по сопровождению грузов Отдельного батальона ведомственной милиции. В 1994 году Сагдеева командировали в Москву для сопровождения и охраны груза в Тюмень. Надир Сагдеев погиб при исполнении служебных обязанностей. Его имя высечено на гранитной плите – мемориале памяти погибшим милиционерам у здания ГУВД Тюменской области.

Павел Никольский с 1911 по 1916 годы занимал должность городского головы. Открыл несколько бесплатных столовых для малоимущих. Сделал все необходимое для защиты заречной части Тюмени от наводнений, построил Успенско-Романовское городское начальное училище, завершил строительство городского водопровода.