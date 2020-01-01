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В жилом дворе в районе Чаплина полыхает автомобиль

Общество, 23:20 14 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автомобиль KIA Opirus горит в створе улиц Чаплина и Депутатской в Тюмени. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и полиция.

Пострадал от огня и стоящий рядом Ford Focus, его оттянули от охваченной пламенем KIA очевидцы происшествия до приезда пожарных.

Подробности уточняются.

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