Для тюменских единороссов впервые пройдет фестиваль ГТО

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Фестиваль ГТО среди членов партии "Единая Россия" впервые пройдет в Тюмени 11 апреля. С такой инициативой выступили первичные городские отделения. Ее поддержали депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова, депутаты городской думы – посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова и директор ДЮСШ "Прибой" Александр Яковлев. Уже состоялось первое организационное совещание.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", мероприятие пройдет в Легкоатлетическом манеже и соберет партийцев, желающих проверить свои силы в сдаче норм ГТО. Им предстоит бегать, прыгать, делать силовые упражнения.

Секретарь первички Максим Иванов, которому принадлежит идея проведения фестиваля, отметил, что в последнее время все больше людей занимаются физкультурой и хотели бы узнать свой уровень подготовки.

Наталья Проскурякова уверена, что мероприятие пройдет на высоком уровне, опыт проведения подобных фестивалей есть. "Мы первыми в стране организовали неофициальный фестиваль ГТО с участием 110 людей с ограниченными физическими возможностями, не вижу препятствий для проведения массового тестирования партийцев", - заявила депутат, обладательница золотого значка ГТО.

По словам Александра Яковлева, нормы успешно сдают люди самых разных возрастов. Среди получивших золотые значки, есть и пенсионеры старше 80 лет, и дошколята, но на апрельском фестивале будут ждать тех, кому уж исполнилось 18.

Ольга Швецова поблагодарила первичные отделения за активность – благодаря таким инициативам жизнь тюменцев становится боле яркой и насыщенной.

"Мероприятие обещает быть масштабным. Мы знаем, что сегодня горожане активно занимаются спортом, у нас не пустуют ни фитнес-центры, ни катки, увеличивается число велосипедистов, растет потребность в воркаут-площадках. Это не может не радовать. Фестиваль ГТО должен стать настоящим спортивным праздником, и хотя нормативы будут сдавать только взрослые, детям тоже будет чем заняться. Прекрасно, если так зародится новая традиция – проводить фестивали ГТО среди членов партии "Единая Россия", - резюмировала Ольга Швецова.