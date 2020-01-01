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Прокуратура заблокировала сайты по продаже поддельных прав

Общество, 15:57 17 января 2020

www.65.media | Фото: www.65.media

11 сайтов, рекламирующих продажу водительских прав любых категорий, заблокировали по искам прокуратуры Упоровского района.

Как напомнили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена ответственность по ст. 327 Уголовного кодекса РФ.

Прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению. Суд требования прокуратуры удовлетворил и доступ к сайтам заблокирован.

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# прокуратура , фальшивые права

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