Прокуратура заблокировала сайты по продаже поддельных прав
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11 сайтов, рекламирующих продажу водительских прав любых категорий, заблокировали по искам прокуратуры Упоровского района.
Как напомнили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена ответственность по ст. 327 Уголовного кодекса РФ.
Прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению. Суд требования прокуратуры удовлетворил и доступ к сайтам заблокирован.