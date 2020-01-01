Школу олимпийского резерва Нижневартовского района застраховали от пожаров, наводнения и взрывов

| Фото: СШОР-НВ.РФ | Фото: СШОР-НВ.РФ

Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района, в которой работают секции по греко-римской борьбе, самбо, тхэквондо, боксу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта, будет находиться под защитой "Росгосстраха".

Филиал компании "Росгосстрах" в Тюменской области стал победителем открытого конкурса в электронной форме на право предоставления услуг по страхованию объектов муниципальной собственности Нижневартовского муниципального района.

Как сообщает пресс-служба компании, на случай пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц, взрыва, стихийных бедствий и других рисков застрахованы также конструктивные элементы и внутренняя отделка других инфраструктурных объектов, включая административные здания, военкомат, аэропорт, различные образовательные, досуговые и спортивные учреждения.

Объем ответственности компании "Росгосстрах" по всем застрахованным объектам составил 5,37 млрд рублей.

"Победа в открытом конкурсе важна для нашей компании, - пояснил директор Тюменского филиала компании "Росгосстрах" Андрей Жуланов. - Она означает, что мы предоставили наиболее выгодные условия и зарекомендовали себя с лучшей стороны на страховом рынке. Чтобы укрепить репутацию "Росгосстраха" как надежного и ответственного страховщика, мы выполним наши обязательства на высоком уровне".