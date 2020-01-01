Александр Моор: реализация нацпроектов - в приоритете

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Итоги реализации национальных проектов в Тюменской области за 2019 год подвели на рабочем совещании под председательством губернатора Александра Моора.

В Тюменской области реализуются 48 региональных проектов в рамках 11 национальных. Из 180 показателей, установленных в нацпроектах, 171 исполнены на 100%. Аналитические данные представила заместитель директора областного департамента экономики Татьяна Южакова.

В системе здравоохранения провели переоснащение и дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, поставили 332 единицы необходимого оборудования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 69 единиц. Приобрели 10 единиц дорогостоящего оборудования для службы онкологической помощи (аппараты компьютерной томографии, МРТ, УЗИ, рентгенодиагностическое и эндоскопическое оборудование). Открылись два центра амбулаторной онкологической помощи в Тюмени и Ишиме. Завершилось строительство поликлиники с детским отделением в Тобольске. Установили новые модульные ФАПы в сельских населенных пунктах, а для отдаленных сельских территорий приобрели два передвижных автомобильных комплекса ФАП (Тобольск, с. Вагай) и два передвижных маммографа.

В рамках национального проекта "Образование" в декабре 2019 года одновременно в Тюмени, Ишиме и Тобольске состоялось официальное открытие центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации.

Открыто три новые школы (Заводоуковск, Тюмень, Тобольск); обустроены четыре школьные спортивные площадки в Тобольском районе; открыты 28 центров "Точка роста" на базе сельских школ; созданы два детских технопарка "Кванториум"; увеличена скорость пропускной способности интернет-трафика в 72 школах, всего же высокоскоростной интернет имеют 252 школы.

В рамках национального проекта "Демография" в Тюменской области открыто шесть детских садов (Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, Тюменский район).

Для мобильных бригад закупили автомобили, чтобы доставлять пожилых людей из сельской местности в медучреждения для проведения профилактических мероприятий.

В 2019 году Тюменская область вошла в Топ-10 "Регионы-лидеры по темпам развития культуры". Завершился комплексный капитальный ремонт районного Дворца культуры в с. Стрехнино Ишимского района. Построили и ввели в эксплуатацию культурно-досуговый центр в с. Богандинское. Началось строительство центров культурного развития в Ишиме и в п. Московский Тюменского района. Пять детских школ искусств обеспечены инструментами и оборудованием. В 13 муниципальных районах закуплены передвижные культурные комплексы. Открыты три виртуальных концертных зала в Тобольске, Тюмени и Ишиме, а также запущены два мультимедиагида по экспозициям и выставочным проектам на базе музеев семьи императора Николая II и Дворца наместника.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году расселено 29 тыс. кв. м (47 домов, 647 жилых помещений, 1,63 тыс. человек) в восьми муниципалитетах (Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Голышмановский городской округ, Вагайский, Исетский, Тобольский, Тюменский районы). В областной столице провели благоустройство 11 дворовых территорий и трех общественных пространств.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "малые города" от Тюменской области признаны заявки на "Создание комфортной городской среды по бульвару Белоусова в Ишиме" и города Тобольск на "Благоустройство и развитие Базарной площади и ул. Мира". На реализацию этих мероприятий из федерального бюджета выделено 170 млн рублей. Завершить проекты планируется в декабре 2020 года.

В 2019 году проводились работы по благоустройству 67 дворовых территорий в городах Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск и Тюменском районе, а также 20 общественных территорий в городах Ишим, Тобольск, Тюмень и Тюменском районе.

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" состоялось два конкурса получателей грантов "Агростартап", по итогам которых определены 22 победителя, планирующие развивать скотоводство, овцеводство, коневодство. Наиболее активное участие в них приняли представители Ишимского, Омутинского, Сладковского, Казанского, Исетского и Ярковского районов. Государственную поддержку получили 26 субъектов малого предпринимательства в сфере АПК, в том числе 22 крестьянских (фермерских) хозяйства получили грант на создание и развитие хозяйства "Агростартап", четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива на возмещение части затрат на заготовку продукции от членов-пайщиков. Также получили поддержку 5 тыс. 743 субъекта МСП и самозанятых граждан. 38 представителей малого и среднего предпринимательства вышли на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.

На совещании подробно обсудили причины невыполнения девяти показателей. Один из них - "суммарный коэффициент рождаемости". Он составил в регионе 97%. Среди основных причин - снижение числа женщин фертильного возраста, увеличение среднего возраста матери. Для поддержки молодых семей при рождении или усыновлении первого ребенка в Тюменской области введен региональный материнский капитал - инициатива принадлежит губернатору.

Завершая совещание, Александр Моор еще раз акцентировал внимание кураторов региональных проектов, что все несут персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий и результатов нацпроектов. "Спрос будет жесткий. Национальные проекты - одна из приоритетных задач", - резюмировал губернатор.