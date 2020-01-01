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Уралуправтодор модернизирует снегоуборочную технику

Общество, 17:27 21 января 2020

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

О модернизации снегоуборочной техники сообщает Уралуправтодор. Комбинированные дорожные машины оборудуют умным компьютером, который позволяет без механического воздействия устанавливать из кабины водителя необходимый расход противогололедных материалов.

Дополнительно к этим пескоразбрасывателям точного дозирования добавляется система смачивания твердого реагента - смачивается он соляным раствором. Либо NaCl, либо CaCl (хлористый натрий и кальций). Эффект будет заметен гораздо быстрее за счет более короткого периода срабатывания этого противогололедного материала. Кроме того, дороги будут намного чище, поскольку не будет грязи от песко-соляной смеси.

За счет использования новых технологий повысится качество содержания автодороги, уровень безопасности дорожного движения и улучшится экология.

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# уборка снега , Уралуправтодор

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