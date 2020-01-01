Уралуправтодор модернизирует снегоуборочную технику

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

О модернизации снегоуборочной техники сообщает Уралуправтодор. Комбинированные дорожные машины оборудуют умным компьютером, который позволяет без механического воздействия устанавливать из кабины водителя необходимый расход противогололедных материалов.

Дополнительно к этим пескоразбрасывателям точного дозирования добавляется система смачивания твердого реагента - смачивается он соляным раствором. Либо NaCl, либо CaCl (хлористый натрий и кальций). Эффект будет заметен гораздо быстрее за счет более короткого периода срабатывания этого противогололедного материала. Кроме того, дороги будут намного чище, поскольку не будет грязи от песко-соляной смеси.

За счет использования новых технологий повысится качество содержания автодороги, уровень безопасности дорожного движения и улучшится экология.