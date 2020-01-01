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Автоинспекторы остановили пьяные вояжи тюменца

Происшествия, 13:08 24 января 2020

Управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

379 водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом на дорогах области сотрудники ГИБДД в 2020 году.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в январе на ул. 50 лет Октября в Тюмени пьяный 61-летний водитель "Инфинити" въехал в ограждение, а потом попытался скрыться с места ДТП, но иномарка заглохла.

Автоинспекторы провели освидетельствование автомобилиста, которое показало наличие 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

При проверке водителя "Инфинити" по базе ГИБДД выяснилось, что это не первый его пьяный вояж. Ранее инспекторы ДПС отстраняли мужчину от управления транспортом за нетрезвую езду в Тюмени в 2016 году.

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# ГИБДД по Тюменской области , пьяный водитель

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