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Около пятидесяти тюменцев вступили в борьбу в полуфинале конкурса "Лидеры России"

Общество, 10:34 25 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

48 тюменских управленцев успешно прошли очное тестирование и допущены до испытаний в полуфинале конкурса "Лидеры России" по Уральскому Федеральному округу, который проходит в Екатеринбурге с 24 по 26 января.

24 января для полуфиналистов прошло повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны были подтвердить результаты заочного онлайн-этапа. Всего по итогам повторного тестирования, которое прошли приглашенные к участию конкурсанты, 262 человека подтвердили высокие результаты заочного этапа и поборются за право выхода в финал. Для этого им придется продемонстрировать высокие лидерские качества в нескольких оценочных мероприятиях. Результаты станут известны 26 января.

Напомним, в 2019 году в финал "Лидеров России" вышли 12 управленцев Тюменской области, трое - начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин, сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарев и специалист ООО "Лукойл-Транс" Денис Анилов - стали победителями.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Шемякина

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# Екатеринбург , конкурс , Лидеры России

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