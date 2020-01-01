Минпросвещения России разработало порядок получения среднего образования на дому

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Проект, включающий раздел о переходе на семейное образование разработало Министерство просвещения РФ.

Согласно информации, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, родители или законные представители ребенка могут принять решение об обучении на дому с учетом мнения школьника и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сообщает РИА Новости.

Обучение в форме семейного образования и самообразования предусмотрено с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, уточняется в пояснительной записке.

Авторы проекта также прописали алгоритм перехода на семейное образование с перечнем документов, которые необходимо получить родителям или опекунам и предоставить в школу и муниципальным властям. Отмечается, что ребенок, перешедший на домашнее обучение, может в любой момент вернуться к получению образования в школе.