Тюменские студенты помогли ветерану из Талицы

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Ветерану Марии Бонцевич из Талицы Свердловской области помогли бойцы отряда "Хаски" Строительного института Тюменского индустриального университета, участвующие в проекте "Тюменский десант" Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", сообщает ТИУ.

Женщина, обратившаяся за помощью, живет одна на втором этаже деревянного дома с печным отоплением. Ребята помогли по хозяйству: подмели и помыли в доме пол, принесли дрова, достали из погреба продукты, спели песни под гитару, рассказали об акции "Тюменский десант" и движении "РСО" и отведали вкусных блинов.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Бабушка Маша поделилась воспоминаниями о детстве. Она родилась в 1936 году в Брестской области Белорусской АССР, в семье были еще трое братьев и сестер. Детские годы в оккупации были трудными: грабежи фашистов и мародеров, постоянный голод, холод и тяжелый физический труд. В семь лет она начала работать нянькой в соседнем селе, чтобы как-то помочь своей семье и самой прокормиться. Мать и отец, старшая сестра с первых дней войны помогали партизанам, приносили сведения о расположении, вооружении и снабжении фашистов.

"Немцы жили в наших семьях по нескольку человек, заставляли женщин и на них готовить еду. Мама наша отказалась, потому что самим есть было нечего. Помню, когда она доила корову, то мы с братьями и сестрой вставали с кружками и ждали теплого молока. Один раз во время дойки немец стоял и смотрел, как она доит, только она закончила, немец вышиб у нас из рук кружки, мол ничего не получите, а мама взяла и выплеснула на него молоко из ведра. Бойкая была", — вспоминает Мария Петровна.

Бабушке Маше тяжело вспоминать события тех лет. Она рассказала о холокосте, который коснулся многих местных жителей: "А как евреев истребляли! Когда фашисты угоняли жителей поселения на работы, нас мама закрыла в сарае и сказала молча сидеть, чтоб не забрали".

После окончания Великой Отечественной войны Мария Петровна всю жизнь тяжело трудилась: работала кормачом — кормила скот в колхозе, затем штукатуром-маляром. В 70-е годы вместе с мужем перебралась в Талицу, родила четверых детей. На вопрос, почему ей до сих пор не предоставили благоустроенное жилье как ветерану, она ответила, что оформить какие-то льготы и документы в свое время ей не позволила совесть и воспитание, а сейчас уже сложно делать запросы в Белоруссию. Поэтому бабушка так и живет в деревянном доме без удобств, ни у кого ничего не просит.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Мария Петровна поблагодарила помощников и угостила на дорогу домашними блинами и пряниками. Очень важной, по словам ветерана, стала не только помощь по хозяйству, но и возможность пообщаться с молодежью, рассказать о своей жизни, трудном детстве и юности.

"Мы благодарны Марии Петровне за душевную встречу и будем рады приехать ещё раз к ней в гости и помочь", — сказал боец ОСД "Хаски", студент СТРОИН ТИУ Никита Чайкин.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

На территории области до 2 февраля будут трудиться четыре отряда общей численностью 98 человек, в которые вошли студенты вузов Тюмени, Тобольска, Казани, Москвы и Екатеринбурга.

Студенческий отряд тюменского десанта "Красная звезда" отправился в Голышмановский район, "Соболь" — в Ярковский, "Хаски" — в Ишимский, "Буревестник" — в Тобольский. Ребята занимаются со школьниками, проводят для них мастер-классы по здоровому образу жизни, кибербезопасности и прикладному творчеству, профориентации, помогают местному населению и ветеранам по мере возможности, показывают концерты местному населению.

Проект "Тюменский десант" реализуется Тюменским региональным отделением МООО "Российские студенческие отряды" при поддержке Фонда президентских грантов.