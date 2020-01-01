От тюменцев ждут заявок на конкурс "Казачья застава"

| Фото: tyumencossack.ru | Фото: tyumencossack.ru

X Всероссийский фестиваль-конкурс "Казачья застава" пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 мая 2020 года. Он посвящен 75-летию Победы. Прием заявок для участия открыт, сообщают организаторы.

За 10 лет фестиваль объединил более 5 тыс. участников – представителей фольклорных, народных ансамблей и солистов, которые чтут традиции и обычаи казачества и народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В программу фестиваля входит проведение конкурса в Православном театре "Странник" 6 мая гала-концерта победителей с вручением дипломов лауреатов и памятных кубков, который состоится в Мраморном зале Российского этнографического музея 7 мая.

2020 год – год 75-летия Победы советского народа над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Для участников фестиваля организовано посещение мемориального комплекса "Книга памяти: Пискаревское мемориальное кладбище".

В экскурсионную программу входит посещение Эрмитажа, Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Казанского собора, Крестовоздвиженского храма, Российского этнографического музея, автобусная экскурсия в Петергоф.

Основная цель фестиваля – патриотическое воспитание, гражданское и духовное становление на основе сохранения исторической памяти, бережного отношения к истории и культуре России, традициям и обычаям казачества и народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Дополнительная информация о фестивале находится по ссылке.